Rosalvo cutuca oposição e defende legado do PT em Lauro de Freitas | A TARDE

O vereador Antonio Rosalvo (PT), pré-candidato à prefeitura de Lauro de Freitas com o apoio da prefeita Moema Gramacho (PT), cutucou a oposição neste sábado, 4, durante evento do Avante no Centro de Convenções de Salvador. Segundo ele, o projeto que ele defende é voltado para a população, enquanto os adversários teriam um “projeto de concreto”.

“Nós temos um projeto diferenciado. Um projeto para o povo. Não um projeto de concreto. Nós cuidamos das pessoas e é assim que a gente vai seguir novamente, seguindo esse caminho, para o progresso da cidade, cuidando essencialmente das pessoas”, afirmou Rosalvo durante entrevista à imprensa.

O pré-candidato a prefeito aproveitou para destacar que seu projeto político é o mesmo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do senador Jaques Wagner (PT) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT), lembrando que em 2006 o PT assumiu o comando da Bahia pela primeira vez, após décadas sob o comando do grupo do ex-senador Antônio Carlos Magalhães.

“Jaques Wagner é o nosso guru, nossa referência aqui na Bahia. Ele que foi o precursor dessa retomada do crescimento e da tirada desse grande estado da tirania que vivíamos há mais de 40 anos na Bahia. Wagner representa essa refundação do nosso estado e nós temos ele como referência, sobretudo no Partido dos Trabalhadores”, avaliou Rosalvo.

“Esse é o nosso legado, esse é o legado de Lula, esse é o legado de Wagner, esse é o legado de Jerônimo. Nós vamos continuar avançando para ter uma cidade melhor para a gente viver”, concluiu o petista.

A chapa a ser liderada por Rosalvo nas eleições de 2024 já tem definida também a candidata a vice-prefeita. Trata-se da presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, a vereadora Naide Brito (Republicanos), aprovada por uma aliança de 16 legendas. Entre elas, o Avante.

