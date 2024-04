“Hoje, a aliança com ACM Neto não se repetiria”, diz Félix Mendonça | A TARDE

Após a homenagem na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ao deputado federal Leo Prates (PDT), que recebeu a Comenda Dois de Julho na manhã desta sexta-feira, 12, o presidente estadual do PDT, Félix Mendonça Júnior, disse não estar satisfeito com o grupo político capitaneado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

“Eu diria que, se fosse hoje, a aliança com ACM Neto não se repetiria”, disse em coletiva de imprensa. A declaração é dada na semana seguinte em que a pré-candidata a prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis, migrou do PDT para o União Brasil.

“O PDT não pertence nem ao grupo de Jerônimo [Rodrigues (PT), governador da Bahia], nem ao grupo de ACM Neto. É um partido independente, sem coligação e sem aliança com ninguém”, concluiu Félix Mendonça Júnior.

O homenageado do evento, Leo Prates, disse entender o sentimento do líder partidário. “O deputado Félix tem razão em estar magoado com a saída de Débora Regis. Ele, inclusive, foi um dos maiores defensores de Débora na Prefeitura [de Lauro de Freitas]”, alega.

“Vocês sabem, eu tinha outro projeto em Lauro de Freitas. Fui convencido pelo deputado Félix e pelo ex-deputado José Carlos Araújo, que é o padrinho da candidatura da Débora Regis. Então, fui convencido de que o projeto de Débora agregaria mais para Lauro de Freitas”, conclui Leo Prates.