“Apoiarei Débora Regis em Lauro”, diz Leo Prates sobre ex–pedetista | A TARDE

Em coletiva de imprensa durante cerimônia em que recebeu a Comenda Dois de Julho, na manhã desta sexta-feira, 12, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado federal Leo Prates (PDT-BA) falou pela primeira vez sobre a saída de Débora Regis do seu partido, na semana passada. A vereadora de Lauro de Freitas disputará a Prefeitura da cidade da Região Metropolitana pelo União Brasil.

“Eu lamento que a Débora tenha saído, mas eu vou cumprir a minha palavra com a oposição e com o ex-prefeito [de Salvador] ACM Neto [União Brasil], que é o grande condutor desse processo. Se a Débora for escolhida, irei apoiá-la”, afirmou Leo Prates.

No entanto, o homenageado na Alba exaltou o trabalho do presidente estadual do PDT, o também deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA). “O deputado Félix tem razão em estar magoado com a saída de Débora Regis. Ele, inclusive, foi um dos maiores defensores de Débora na Prefeitura”, alega.

“Vocês sabem, eu tinha outro projeto em Lauro de Freitas. Fui convencido pelo deputado Félix e pelo ex-deputado José Carlos Araújo, que é o padrinho da candidatura da Débora Regis. Então, fui convencido de que o projeto de Débora agregaria mais para Lauro de Freitas”, continua.