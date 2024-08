Lauro de Freitas: “Rosalvo é muito bem preparado”, garante Jerônimo

Jerônimo deve retornar a Lauro de Freitas nas próximas semanas para entrega de obras - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) minimizou, na manhã desta terça-feira, 20, os ataques realizados pela oposição em Lauro de Freitas ao candidato governista na cidade, o vereador Antonio Rosalvo (PT). De acordo com ele, a tentativa de “desestabilização” é natural, devido à qualidade da candidatura petista.

“Quero parabenizar o movimento partidário de Lauro [de Freitas] por ter escolhido Rosalvo. Rosalvo é muito bem preparado. Conhece o município, o comércio, a orla, o tema da Educação, da Segurança Pública. Mas podemos dizer que é natural que a oposição viva procurando desestabilizar uma candidatura indicada e oferecida pela minha prefeita Moema [Gramacho], que trabalhou muito, oito anos dando duro. Eu espero que a Justiça dê seu parecer sobre o que está posto e a gente possa continuar”, comentou o governador.

VEJA MAIS:

>> Entenda os motivos que fizeram Lauro de Freitas separar de Salvador

>> Rosalvo cutuca oposição e defende legado do PT em Lauro de Freitas

>> “Primeiro os que choram mais”, diz Moema sobre bairros de orla

Jerônimo garantiu também que voltará em breve a Lauro de Freitas, para realizar entregas de obras do governo do estado. Além disso, o governador afirmou que seguirá ao lado da prefeita Moema Gramacho (PT) até o término do mandato dela, no final do ano

“Já estive lá duas vezes. Uma, inclusive, no lançamento da convenção em que nós indicamos o nome de Rosalvo. Teremos agendas institucionais, em que ele não pode estar presente. Estarei lá ainda neste mês de agosto ou em setembro entregando obras importantes e me comprometendo com Moema para ela poder, no dia 31 de dezembro, entregar uma cidade ainda mais bonita, como é Lauro de Freitas”, concluiu o petista.