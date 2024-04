“Primeiro os que choram mais”, diz Moema sobre bairros de orla | A TARDE

Chegando ao fim de seu mandato como prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT) ainda prefere não falar sobre articulações em torno de quem será seu sucessor. No entanto, a gestora respondeu ao Portal A TARDE sobre críticas que recebe de moradores de bairros mais nobres da cidade, como Vilas do Atlântico, de Ipitanga e Buraquinho.

“Nós ainda estamos discutindo, porque nós sabemos que temos prazo ainda, agora nós estamos muito focados nas políticas públicas, nas execuções, no PAC, que está vindo aí, já conseguimos algumas coisas, vamos buscar mais e estamos fazendo essa conjunção, cuidando da cidade, priorizando a cidade, sem deixar de discutir a política nos intervalos, fora do horário de expediente", disse ela, durante o 27º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias, promovido pelo governo federal, com apoio da União dos Municípios da Bahia (UPB), no SENAI CIMATEC.

Moema comentou sobre o fato de ela nas últimas eleições, ter tido grande desempenho nos bairros mais continentais de Lauro e um desempenho um pouco abaixo nos bairros da orla.

“Bom, nós não deixamos de cuidar de nenhum bairro, agora espero que os bairros que já têm mais condições compreendam a importância de nós atendermos prioritariamente aqueles que mais precisam. É como numa família, você tem alguns filhos, eu faço isso porque eu tenho minha mãe e meu pai, tiveram 20 filhos, eu sou a vigésima, e a minha mãe teve 19 barrigas, uma de gêmeos, e eu sei como ela fazia para cuidar de todo mundo", disse.



“Agora, é claro, quando tinha que dividir a comida, ela dava primeiro aquele que chorava mais, não deixava de dar para todos, e assim nós já estamos, você tem que priorizar e fazer mais para aqueles que têm muito menos, que mais precisam, sem deixar de olhar para os outros, e é assim que nós administramos. Eu espero que a população da orla compreenda que nós não deixamos de fazer as coisas lá, mas se eu tiver que hoje fazer um recapeamento, ou seja, fazer uma requalificação, em uma rua de Vilas do Atlântico, de Mirage, deBuraquinho, e tiver uma rua de barro ainda, do lado da Itinga, do outro lado, eu vou ter que priorizar e tirar o povo primeiro do barro", pontuou.