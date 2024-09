Antes e depois de Jojo Todynho choca a web; veja

Jojo mostrou o antes e depois do seu corpo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma nova mulher! Jojo Todynho realizou uma cirurgia bariátrica há 1 ano e, desde então, tem falado abertamente sobre sua perda de peso. A cantora revelou recentemente estar pesando 86 kg.

Jojo mostrou o antes e depois do seu corpo com uma foto tirada pouco antes da bariátrica. Atualmente se recuperando de uma lipoescultura e abdominoplastia, feitas para definir sua silhueta pós-emagrecimento, além de uma mastopexia realizada recentemente, onde reduziu o tamanho dos seus seios.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela também revelou quanto está pesando no momento. “Hoje eu me pesei, estou com 86 quilos. Eu cheguei a 160kg, mas antes de fazer a bariátrica, eu estava treinando, perdi mais de 15kg. Operei com 146 quilos, estamos olhando o antes e depois”, revelou Jojo.

“Estamos rindo, porque pra colocar essa roupa, gente... Tive que botar meia-calça com short. O Renato [seu ex-namorado] falava assim ‘pula amor, pula’. Eu queria chorar”, relembrou.

Veja antes e depois de Jojo Todynho: