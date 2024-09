Deolane se manifesta sobre filho ter carro apreendido: "Fiz ameaças"

Deolane Bezerra falou sobre nova polêmica do filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deolane Bezerra decidiu se manifestar sobre a nova polêmica envolvendo seu filho, Giliard Vidal dos Santos, de 20 anos, nesta quinta-feira, 29. O rapaz teve o carro de luxo apreendido por não ter habilitação para dirigir.

Em rede social, a famosa foi questionada por uma seguidora se ela havia visto alguma reportagem sobre o seu filho. "Vi, mulher, não tem como não ver. Ficam me ligando toda hora", respondeu Deolane Bezerra.

"Está tudo certinho. Aquele filho da mãe vai tirar habilitação creio eu. Já tem 20 anos, não posso obrigar a nada. É com ele a sorte. Já fiz as ameaças que eu tinha que fazer na vida dele", acrescentou a famosa, no Instagram.

Deolane garantiu que o veículo está pago e o IPVA também. Por fim, ela explicou que ainda será obrigada a retirar o plástico roxo do veículo ou alterar a cor no documento. Isso porque consta que o automóvel é vermelho.