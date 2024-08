Muquifo? Mansão de Deolane é tomada por baratas “gigantes” e aranhas

Imóvel de Deolane fica perto dos parques da Disney, em Orlando - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Parece que a nova mansão de Deolane Bezerra está servindo de hospedagem para criaturas indesejadas. O imóvel, que fica perto dos parques da Disney, em Orlando, nos EUA, teria recebido avaliações negativas por conta da grande quantidade de baratas e aranhas.

Segundo o Extra, pessoas que se hospedaram no local dizem que os insetos tomam diversos cômodos da mansão. Aranhas mortas também teriam tomado a área da piscina, e uma hóspede define as baratas como “gigantes”.

A mansão, que teria custado cerca de R$ 5 milhões, conta com sete quartos, sendo quatro temáticos, além de piscina com hidromassagem, sala de cinema e de jogos. O condomínio em que a residência está localizada também tem uma considerável área de entretenimento, com toboágua, campo de golfe, quadra de basquete e mais.

Deolane comemorou a nova conquista e mostrou fotos da residência em seu Instagram. “Não é ostentação, é SUPERAÇÃO. Obrigada Papai do Céu, tudo para Tua honra e glória”, disse.