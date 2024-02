Deolane sobre imagem com cordão de chefe de facção: "botaram em mim" | A TARDE

Deolane Bezerra está sendo investigada por associação ao tráfico, depois de aparecer usando um cordão de ouro que pertence a Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, chefe da segunda maior facção do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a advogada explicou o motivo de aparcer com o objeto.

"Fui no Complexo da Maré ontem, tava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim, tiraram, e pocas, eu sou isso", disse a influencer.





Reprodução / Redes sociais

Sobre o caso

Na última quarta-feira, 14, a influenciadora digital publicou um vídeo em suas redes sociais, onde aparece com uma corrente de ouro que pertenceria à respectiva liderança do tráfico de drogas.

“Queremos entender quem a convidou, se recebeu para fazer presença VIP, explicar essa relação dela e da irmã com o TH. Ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso”, disse o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE.

Também conhecido como Mano Tcheco, TH é uma das principais lideranças do tráfico do Complexo da Maré, que reúne 16 comunidades onde atua o Terceiro Comando Puro (TCP).