Fichados! Relembre influencers presos em operação contra jogos de azar

Os influenciadores sempre mostram uma vida de luxo nas redes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A advogada e influenciadora digital, Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, no bairro da Boa Viagem, em Recife. A prisão ocorreu em uma operação da Polícia Civil que investiga uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Mas Deolane não é a única influenciadora a ir ‘em cana’ por causa do jogos de azar. O Portal MASSA! separou algumas figuras públicas que caíram na cadeira devido as práticas ilegais.

Leia mais:

>>> Presa em operação, Deolane Bezerra ostenta vida de luxo; veja fortuna

>>> Tragédia com MC Kevin, traição e Fiuk: Deolane Bezerra acumula polêmicas

Em dezembro de 2023, a polícia prendeu sete influenciadores no Pará e um em Pernambuco. De acordo com as investigações, os blogueiros ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores a fazerem apostas em plataformas de jogos de azar, que são ilegais no Brasil. Os influenciadores são: Noelle Maria de Araújo Lopes, Gleison Pereira Soares, conhecido nas redes sociais como 'Mago das Unhas', Suzana Karla Melo de Araújo, Gessica Meireles Alves, Rayssa Natacha Motta Berbary, Jamily de Pinho Ipiranga, Ianne Raquel Andrade dos Santos, Emily Almeida da Penha.

Em junho de 2024, o casal Paulinha Ferreira e Ygor Ferreira foi preso em Alagoas por divulgar links “viciados” e estimular apostas no “Jogo do Tigrinho”. Os ‘pombinhos’ foram soltos após audiência de custódia.

Além da divulgação dos jogos ilegais, os blogueiros tem outra coisa em comum: a ostenção. Em meio o anuncio de links do tigrinho, essas pessoas sempre mostram uma vida luxuosa nas redes sociais, e faz com que os seguidores desejem ter a mesma vida e se arrisquem mais nos jogos.