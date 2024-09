Presa em operação, Deolane Bezerra ostenta vida de luxo; veja fortuna

Além dos imóveis, Deolane possui uma coleção de carros importados - Foto: Reprodução | Instagram

A notícia de que a influenciadora digital e empresária Deolane Bezerra havia sido presa pela Polícia Civil de Pernambuco movimentou a web na manhã desta quarta-feira, 4. Famosa por seu sucesso nas redes sociais, Deolane também é conhecida por ostentar uma vida de luxo.

Qual é a fortuna de Deolane Bezerra?

A empresária possui 12 imóveis de alto padrão, sendo o mais recente uma propriedade na Flórida, Estados Unidos, onde ela já acumula sete imóveis. Durante suas visitas ao país, ela compartilhou nas redes sociais momentos em cidades como Las Vegas, Los Angeles e Nova York.

Além dos imóveis, Deolane possui uma coleção de carros importados e frequentemente presenteia seus familiares com veículos luxuosos. Sua vida de ostentação inclui viagens internacionais, joias valiosas, festas extravagantes e compras que chegam a milhares de reais, frequentemente exibidas nas redes sociais com diversas sacolas de grife após uma ida ao shopping.

A advogada é suspeita de participação em uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Com a operação da Polícia Civil, foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.



Deolane Bezerra é viúva de MC Kevin

Deolane também ganhou destaque nacional por ser viúva do cantor MC Kevin, que faleceu em maio de 2021. Após a perda do namorado, ela fez uma tatuagem em sua homenagem com a frase: "No meu coração, só ficará momentos bons".