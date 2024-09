Tragédia com MC Kevin, traição e Fiuk: Deolane Bezerra acumula polêmicas

Deolane ao lado de MC Kevin e Fiuk - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira, 4, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ela é suspeita de participação em uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A empresária nasceu em Pernambuco, mas foi criada em São Paulo. Ela é sócia das irmãs, Danielle e Dayenne, no escritório "Bezerra Advogados & Associados", e ficou famosa, principalmente, pela sua vida amorosa.

Leia também:

>>> Irmã de Deolane Bezerra diz que mãe também foi presa em operação

>>> Presa em operação, Deolane Bezerra ostenta vida de luxo; veja fortuna

Deolane Bezerra e MC Kevin

Deolane ganhou destaque nacional após a trágica morte de seu marido, MC Kevin, em 2021. Os dois sempre se apresentaram como casados pelas redes sociais, mas pouco tempo antes do funkeiro morrer, eles ficaram noivos em uma cerimônia romântica no México.

Além do luto, a morte do artista também foi marcada por polêmicas e suspeita de traição já que o cantor faleceu ao cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, quando supostamente tentava fugir da mulher Deolane Bezerra para evitar o flagra de uma traição com a garota de programa Bianca Dominguez.

A polícia concluiu que a morte foi acidental. Em homenagem ao marido, Deolane lançou uma música e também teve uma breve passagem como DJ. Em abril deste ano, mês em que ele completaria 26 anos, a "viúva" voltou a falar sobre ele.



“'Depois dos 25 eu paro, vida. Isso se eu chegar nos 25 né, vida’. Você e sua certeza que iria morar com Papai do Céu cedo… E hoje os seus 26 aninhos é ao lado Dele. Você me ensinou muito antes da sua partida… Gratidão. Você vai pra sempre estar em mim… Na eternidade irei te ver… Te amarei para todo o sempre… Kevin”, escreveu Deolane, na época.

Deolane e Fiuk

Nos últimos meses, Deolane chamou atenção ao ser associada a um suposto envolvimento amoroso com o cantor Fiuk, devido aos vários momentos que compartilharam juntos nas redes sociais. No entanto, ela negou qualquer relacionamento, e a amizade entre os dois terminou.