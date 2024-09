Deolane Bezerra escreve carta na prisão: "A mãe tá enjaulada"

Deolane Bezerra falou pela primeira vez sobre a situação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Presa durante a operação "Integration", realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra falou pela primeira vez sobre a situação. Ela é investigada na ação cujo alvo é uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Após sua prisão, a equipe de Deolane divulgou uma carta escrita à mão por ela em suas redes sociais. No texto, Deolane diz que está enfrentando uma "grande injustiça" e que, em breve, tudo será esclarecido.

“Hoje não teve boa tarde, Brasil. Mas estou passando aqui para tranquilizá-los, e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra a minha pessoa e a minha família. Mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei 'crimes', começa ela.

“Confesso a vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passaria 1 ano, 10, 20 ou mais para provar a minha inocência, mas com ela não! Peço orações para todos vocês, obrigada pelo carinho.... Já, já tô aqui de novo... 'Exquece que a mãe tá enjaulada (Só para descontrair), e lembrando que todos os impostos estão PAGOS"”, completou, fazendo um trocadilho.

Gusttavo Lima é envolvido em caso

A mesma operação também apreendeu um avião pertencente ao cantor Gusttavo Lima. O avião, de prefixo PR-TEN, registrado pela empresa Balada Eventos e Produções LTDA, de propriedade de Gusttavo Lima, foi recolhido enquanto estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí, São Paulo.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está em "situação normal". Uma testemunha no local informou que a polícia impediu a saída do avião durante a operação.