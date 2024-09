Avião de Gusttavo Lima é apreendido em ação que prendeu Deolane

Avião foi recolhido - Foto: Reprodução

A prisão de Deolane Bezerra segue repercutindo e dessa vez um outro nome famoso apareceu envolvido na situação: Gusttavo Lima. Nesta quarta-feira, 4, a Polícia Civil de Pernambuco apreendeu um avião pertencente ao cantor como parte da operação.

Foi esta ação, realizada em conjunto com as forças policiais do Paraná, Paraíba e Goiás, que resultou na prisão da influenciadora e ex-participante de "A Fazenda", Deolane Bezerra.

O avião, de prefixo PR-TEN, registrado pela empresa Balada Eventos e Produções LTDA, de propriedade de Gusttavo Lima, foi recolhido enquanto estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí, São Paulo. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está em "situação normal". Uma testemunha no local informou que a polícia impediu a saída do avião durante a operação.

A investigação mira uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais. Além da apreensão do avião, a ação também incluiu o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e bloqueio de ativos financeiros superiores a R$ 2,1 bilhões.

| Foto: Reprodução

Prisão de Deolane Bezerra



Na ação desta quarta-feira, 4, a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.

A operação, chamada "Integration", começou em abril de 2023 e resultou na emissão de 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Recife, Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia.