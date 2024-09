7 de Setembro: Bolsonaro liga para Marçal e propõe ato contra Moraes

Bolsonaro era o presidente em 2021 - Foto: Marcos Corrêa | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro ligou para Pablo Marçal (PRTB) para convidar p ex-coach para o ato em defesa do impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes na Avenida Paulista, no sábado, 7 de setembro. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Ainda de acordou com o colunista, a ligação foi feita na manhã da quinta-feira, 29. Na conversa, Bolsonaro afirmou a Marçal que abriria espaço no trio eletrício para todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Na véspera da ligação, o ex-presidente já tinha divulgado um vídeo convocando apoiadores para a manifestação e anunciando que qualquer candidato a prefeito da capital paulista estaria autorizado a subir no carro de som.

“É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também”, disse Bolsonaro no vídeo.

Marçal vem tentando fazer mistério sobre sua presença no ato. Os organizadores, contudo, dão como certo que o ex-coach irá à manifestação e subirá no trio elétrico em que Bolsonaro estará.