"Cassar um ministro não é bom", dispara Bolsonaro sobre Moraes

Bolsonaro pede que Deus toque coração dos ministros da Corte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou publicamente, nesta quarta-feira, 4, sobre os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vindo de apoiadores do seu projeto políticos. Em entrevista, ele afirmou que cassar um ministro da Corte "não é bom".

Bolsonaro, que deve participar, no sábado, 7, de um ato pela saída de Moraes do STF, na avenida Paulista, em São Paulo, disse que pede a Deus para tocar "o coração dos 11 ministros".

“Peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros e os 11 ministros busquem uma alternativa entre vocês. É humilhante falar em impeachment, eu sei disso. Cassar um ministro não é bom. Agora, esse ministro, por favor, abaixe um pouquinho a guarda, tire esse coração de maldade da tua frente”, disparou Bolsonaro, que continuou.

“A gente não quer isso. A gente quer um supremo vibrante, a gente quer um supremo que aja, que defenda a Constituição", completou o ex-presidente da República.