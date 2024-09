Bolsonaristas fazem convocação para atos do 7 de Setembro na Barra

Ato em Salvador será no sábado, 7, a partir das 9h, no Farol da Barra - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

O presidente do PL na Bahia, João Roma, convocou os bolsonaristas baianos para participar dos protestos contra os atos do ministro Alexandre de Moraes (STF) que segundo ele "atentam contra a liberdade de expressão e contra a independência e autonomia dos poderes da República".

Em Salvador, as manifestações que também são de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorrerão no sábado, 7, a partir das 9h, no Farol da Barra.

"O 7 de Setembro tem seu simbolismo. É um dia de comemoração para os brasileiros, de um valor que foi conquistado com sacrifício, que foi a nossa liberdade. E hoje vemos a usurpação de um poder da República por aqueles que deveriam estar guardando a nossa lei maior, que é a Constituição Federal", disse Roma, nesta segunda-feira, 2, em entrevista à uma emissora de rádio de Salvador.

O ex-ministro da Cidadania diz que esse embate entre os poderes e as decisões do Supremo que, por exemplo, suspenderam o X (antigo Twitter) e bloquearam contas da Starlink causam prejuízo ao Brasil maior que o embate entre lulistas e bolsonaristas.

Além disso, reforça o dirigente do PL na Bahia, há um efeito que é o afastamento de investimentos do país devido à insegurança jurídica. "A decisão de Moraes dá recado de insegurança jurídica. O ataque á liberdade é o primeiro passo para destruir uma civilização", comentou João Roma.

O dirigente partidário disse que os atos do 7 de Setembro na Bahia, tanto em Salvador quanto no interior, não afetarão o evento da tarde, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorrerá na Avenida Paulista.

"Já havia clamor de pessoas que queriam fazer essa atividade por aqui", explicou Roma. O ex-ministro explicou que nem todo cidadão terá condições de ir à Paulista, em São Paulo (SP), no sábado (7). "Então a orientação é que os atos pelo Brasil sejam feitos pela manhã", ressaltou o presidente do PL na Bahia - há ainda a orientação para que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não participem de atos oficiais do 7 de Setembro.

Roma também comentou o que pensa a respeito do governo de Jerônimo Rodrigues. "É insípido, inodoro, não tem deixado suas características; tem perdido espaço inclusive para nossos vizinhos", comentou e afirmou que a Bahia tem perdido disputa para estados como Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo, que têm atraído mais investimentos.

"É um governo que tenta fazer participação política, pois não desceu do palanque ainda. Temos a questão da segurança pública que Jerônimo não tem conseguindo dar resposta. Rio e São Paulo tiveram menos casos de mortes violentas que Bahia e Pernambuco. Parece que a Bahia se tornou solo fértil para o crime organizado", lamentou Roma.