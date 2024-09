Manifestação no Farol da Barra agrava racha no bolsonarismo baiano

Ato no Farol da Barra foi convocado por João Roma e outros nomes do PL - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

O 'Ato pela Liberdade', evento organizado pelos bolsonaristas baianos, previsto para acontecer no dia 7 de setembro, no Farol da Barra, virou alavanca para uma nova crise no PL baiano. De acordo com informações obtidas por A TARDE, a ala 'raiz' da legenda é contra a manifestação.

O entendimento é que o chamado feito pelo ex-ministro da Cidadania, João Roma, que preside o PL baiano, para que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro compareçam ao local, vai na contramão do pedido feito pelo próprio líder da direita conservadora, que orientou a presença maciça dos seus seguidores no ato da Avenida Paulista, que acontecerá na mesma data. Apesar da distância geográfica, os bolsonaristas acreditam que o evento da capital baiana tire o impacto do que acontecerá em São Paulo.

Segundo fontes ligadas ao partido, o deputado estadual Diego Castro e a médica Dra. Raissa Soares, são dos dois nomes que consideram o movimento um erro. Do outro lado, o também deputado estadual Leandro de Jesus, o ex-ministro João Roma e representantes de grupos organizados de direita acreditam que a manifestação deve, de fato, ocorrer.

O Portal A TARDE antecipou, no começo desta semana, a crise vivida pelo diretório baiano da legenda, dividida em dois blocos. O comando da sigla, que sofreu uma guinada para a direita com a chegada de Bolsonaro e apoiadores, em 2021, é disputado por Roma e Raissa.