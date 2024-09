PL de Bolsonaro entra em crise na Bahia e se divide em dois grupos

Ex-ministro João Roma e Dra. Raissa Soares brigam por comando do PL - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL vive uma crise interna na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país. De acordo com apuração de A TARDE, a legenda de direita conservadora se dividiu em dois blocos no estado, em meio a uma disputa de poder que saiu dos bastidores e ganhou voz nas últimas semanas.

Fontes ouvidas pelo Portal A TARDE afirmam que os dois principais players bolsonaristas, o ex-ministro João Roma, que preside a sigla, e Dr. Raissa Soares, candidata ao Senado em 2022, brigam pelo comando do partido nos últimos meses. Um importante membro do partido, em condição de anonimato, afirmou que a médica se sente isolada e sabotada pelo dirigente partidário, que usava 'armas' para limitar sua atuação e influência.

Leia mais

>> "Nunca se doou para o PL", diz deputado baiano sobre Raíssa Soares

>> Aleluia recebe quinta maior doação do país de empresário

bolsonarista

A insatisfação de Raissa, entretanto, saiu dos bastidores nos últimos dias. Em entrevista a uma conhecida rádio voltada para o público bolsonarista, a ex-candidata ao Senado, que obteve 1.057.085 votos na eleição de 2022, chegou a fazer um apelo a Bolsonaro para que ele autorizasse a sua saída do PL e mudança para outro partido, no intuito de concorrer à Câmara dos Deputados em 2026, usando como justificativa as alianças eleitorais firmadas em algumas cidades baianas. Sua postura não foi vista com bons olhos.

Do lado de Raissa, estariam nomes mais fieis ao bolsonarismo. Com Roma, algumas lideranças espalhadas pelo interior baiano, que teriam entendido os movimentos recentes do ex-ministro da Cidadania para estruturar a sigla no estado, com ambições futuras.

Questionado, na tarde desta terça-feira, 27, sobre a declaração e a movimentação de Raissa, o deputado estadual Leandro de Jesus repreendeu a postura da correligionária.

"Não se pode tomar uma postura dessas, ainda mais de maneira pública. Se existe alguma insatisfação da parte dela, seja ela justa, ou não, primeiro tem que ser tratada na parte interna do partido. De repente, procurasse o próprio presidente nacional para tratar do assunto”, disse o parlamentar.

Raissa chegou a colocar seu nome à disposição na disputa pelo governo da Bahia, em 2022, mas foi preterida por Roma na ocasião. A expectativa, de acordo com apuração de A TARDE, é que ela anuncie sua próxima legenda nas próximas semanas.