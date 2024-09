"Nunca se doou para o PL", diz deputado baiano sobre Raíssa Soares

Doutora Raíssa Soares se movimenta para ir ao Republicanos - Foto: Marcos Corrêa | PR

Os atritos entre a ex-candidata ao Senado, Raíssa Soares, e o presidente do PL da Bahia, João Roma, têm forçado a médica a trilhar outros caminhos longe da sigla do seu maior aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento de saída da doutora foi comentado nesta terça-feira, 27, pelo deputado estadual Leandro de Jesus.

Em coletiva de imprensa, o parlamentar criticou a decisão da ex-postulante e considerou a atitude como “falta de comprometimento” com o partido, visto que o ex-mandatário continua levantando a bandeira da legenda.

“Jair Messias Bolsonaro a quem ela se referiu é do PL, continua no PL e representa o partido da direita no Brasil. Ela está pedindo para sair do partido porque na verdade, ela nunca esteve. Ela, de fato, nunca se doou para o partido”, afirmou o legislador.

Nos bastidores, ventila-se que doutora Raíssa abandonará o PL para se filiar ao Republicanos, comandado na Bahia pelo deputado Márcio Marinho.

Para o liberal baiano, as insatisfações dos seus correligionários devem ser tratadas diretamente dentro da sigla e não em público, como segundo ele, Raíssa vem fazendo.

“Não se pode tomar uma postura dessas, ainda mais de maneira pública. Se existe alguma insatisfação da parte dela, seja ela justa, ou não, primeiro tem que ser tratada na parte interna do partido. De repente, procurasse o próprio presidente nacional para tratar do assunto”, disse.

O estopim para que a médica comunicasse a sua decisão acontece em meio à permanência de políticos na sigla que estão aliados ao PT da Bahia, a exemplo, dos deputados estaduais Raimundinho da JR e Vitor Azevedo, que integra, a base governista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A continuidade destes filiados fez Raíssa questionar a posição do PL no estado, a qual considerou como “partido de esquerda”. A declaração, contudo, foi refutada por Leandro de Jesus.

“Não é verdade. Se assim fosse, eu não estaria no PL. A fala dela foi extremamente desrespeitosa com todos nós, desagradou a todos e mostra que ela nunca, de fato, abraçou a causa como deveria ser. A fala dela desrespeita o próprio Bolsonaro”, comentou.