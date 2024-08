PL baiano veta alianças com o PT e ameaça destituir diretórios

Ex-ministro João Roma preside o partido no estado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O PL Bahia reforçou, nesta quarta-feira, 24, o veto a qualquer aliança da sigla com os partidos PT, PCdoB e PV, que formam a Federação Brasil da Esperança, e Psol, nas eleições municipais de outubro, sob ameaça de destituir os diretórios que não seguirem a orientação.

O comunicado é assinado pelo presidente estadual da legenda e ex-ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro (PL), João Roma.

"Venho por meio desse comunicado, reiterar a informação de que é proibida qualquer aliança, coalizão e/ou acordo e associação de marcas entre o PL Bahia e a coligação que engloba os partidos PV, PT, Psol e PCdoB", diz trecho da nota.

"Ficando esta regra expressamente clara, afirmo ainda que, em caso de descumprimento da especificada norma, fica o Partido Liberal - Bahia habilitado a, automaticamente, destituir o diretório do município em caso de descumprimento", completou.

Em junho, o presidente do PL de Coaraci, Nino Torquato, anunciou apoio ao pré-candidato do PT à prefeitura do município, Célio do Asfalto. "É uma honra poder estar com pessoas que amam nossa cidade. Nino Torquato, agradeço o seu apoio nessa minha caminhada", comemorou o petista na ocasião.

O PL se converteu ao bolsonarismo após a chegada do então presidente Bolsonaro, em 2021. Desde então, o partido tem adotado uma linha conservadora nos costumes, bandeira levantada pelo ex-chefe do Planalto.