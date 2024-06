Coaraci: bolsonarista retira candidatura para apoiar nome do PT

Célio do Asfalto terá apoio de líder bolsonarista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente do PL de Coaraci, Nino Torquato, anunciou a retirada da sua pré-candidatura a prefeito do município para apoiar Célio do Asfalto, do PT. A aliança política foi sacramentada oficialmente nesta quinta-feira, 13.

Nino é conhecido pelo alinhamento com o bolsonarismo. Nas redes sociais, o dirigente do PL tem fotos ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro João Roma, além de vídeos do líder político de direita.

Célio comemorou o apoio do bolsonarista em uma publicação no Instagram, logo após o encontro. "É uma honra poder estar com pessoas que amam nossa cidade. Nino Torquato, agradeço o seu apoio nessa minha caminhada", escreveu em um post.