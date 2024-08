Flávio Matos oficializa candidatura a prefeito de Camaçari

Flávio Matos é a aposta do prefeito Elinaldo para a sucessão na cidade - Foto: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Camaçari, Flávio Matos (União Brasil), oficializará sua candidatura à prefeitura do município localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde desta quarta-feira, 24.

A vice de Flávio na chapa majoritária é a vereadora Professora Angélica, do Progressistas. A coligação encabeçada por União Brasil e PP ainda contará com os seguintes partidos: PSDB, Cidadania, Republicanos, PRD e PL.

Flávio é a aposta do atual prefeito, Elinaldo Araújo, para a sua sucessão na cidade, que hoje tem o quinto maior PIB do Nordeste. A convenção acontecerá no Clube Social, a partir das 17h.