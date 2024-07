Elinaldo: "Avançamos em todas as áreas em Camaçari"

Elinaldo aposta no legado da sua gestão para eleger o sucessor, Flávio Matos - Foto: Lula Bomfim | Ag. A TARDE

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), esteve na celebração da Independência da Bahia e falou sobre as eleições municipais. Para ele, o pleito será uma oportunidade da população do município comparar seus 8 anos de gestão com os 12 anos de Luís Caetano e Ademar Delgado.

Sobre Caetano, ex-secretário do governo Jerônimo, Elinaldo disse que "só o que ele sabe fazer é esculhambar, criticar, não tem condições de prometer nada para a cidade. Prometeu muita coisa, tirar a linha do trem, revitalização de rio, vila olímpica, então hoje ele não tem condições de apresentar um plano de governo para a cidade", alfinetou o atual prefeito,

Segundo o gestor, o petista "é um homem que promete e não faz. A política dele é desconstruir o que faz o concorrente. Tô tranquilo, a cidade eu acredito é inteligente, eu acredito nas pessoas. Vai comparar os 12 anos do nosso adversário e meus 8 anos. Temos certeza que nós avançamos em todas as áreas. Tô tranquilo porque o povo de Camaçari é um povo inteligente", acrescentou Elinaldo.

Sobre os planos para as eleições de 2026, o prefeito garantiu que o "foco principal agora é a eleição de Flávio Matos, Angélica vice, depois disso vamos pensar em 26". E com relação ao peso do apoio do presidente Lula no pleito de Camaçari, Elinaldo minimizou: " A eleição é municipal, em Camaçari isso nunca interferiu, acho que lá o povo vai dIscutir por quem mais realizou pela cidade".