Elinaldo comemora plano de capacitação da BYD: “Estamos à disposição”

Elinaldo colocou a prefeitura à disposição da BYD - Foto: Divulgação | Prefeitura de Camaçari

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), afirmou nesta sexta-feira, 12, que sua gestão se colocou à disposição da BYD, montadora chinesa de carros elétricos que está se instalando no município, para ajudar no projeto de capacitação profissional organizado pela empresa e pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

“Não podemos perder o foco de capacitar as pessoas, mas também nos colocamos à disposição da BYD, para fazer essa parceria. Fico feliz do Senai fazer essa parceria com a fábrica, para que os baianos participem dessa competição por vagas de emprego”, disse Elinaldo.

“Também tenho me aproximado de [Alexandre] Baldy [porta-voz da BYD no Brasil] e de todos da BYD, para fazermos essa parceria, para que o povo de Camaçari participe e ocupe essas vagas de emprego em nossa cidade”, acrescentou o prefeito camaçariense.

Ainda segundo Elinaldo, a prefeitura de Camaçari tem acelerado a concessão de licenças para que a BYD possa fazer intervenções no parque industrial adquirido no Polo Industrial do município.

“Tudo que for para gerar emprego e renda para o município, estamos à disposição. Essa questão de ISS, IPTU, os alvarás, as licenças, nós temos dado como prioridade, com velocidade, pela importância que é para gerar emprego na cidade e também para o município começar a arrecadar mais”, concluiu o gestor municipal.