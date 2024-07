SENAI e BYD Auto do Brasil fecham parceria em cerimônia nesta sexta

Laboratório de Manutenção Mecânica do SENAI Camaçari - Foto: Fernando Vivas/GOVBA

O SENAI Bahia e a BYD Auto do Brasil assinam nesta sexta-feira, 12, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), um protocolo de intenções para cooperação em projetos nas áreas educacional, tecnológica e científica.

Presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos ressaltou a importância da parceria para a Bahia e qual vai ser a participação do órgão.

“Primeiro, é muito importante esse evento porque ele aproxima o nosso sistema indústria da BYD. Nesse primeiro momento já há uma demanda específica que é atuar na seleção de pessoas que vão ter cargos de liderança na nova indústria. Essas pessoas vão passar por uma pré-capacitação aqui na Bahia, no Senai, em seguida terá essa capacitação complementada lá na China e outros programas a partir daí vão ser realizados tanto pelo Senai como pelo SESI, pelo IEL, pelo Senai Cimatec, fazendo com que o sistema indústria possa de fato participar da implantação de uma fábrica de uma indústria muito importante para a economia da Bahia. E que nosso papel de apoiar essa implantação faz parte da nossa obrigação enquanto sistema indústria", explicou.

Presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos | Foto: Lula Bonfim/Ag. A TARDE

No evento será assinado ainda um contrato de formalização da primeira ação da parceria entre as organizações, voltada para a formação de 160 pessoas no curso de Aperfeiçoamento em Operação Automotiva.



A reunião contará com as presenças secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ângelo Almeida, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI),diretor regional do SENAI Bahia, Evandro Mazo, entre outra autoridades.



De acordo com convite enviado a imprensa, o contrato de formação profissional é uma das iniciativas previstas no protocolo de intenções, que estabelece a cooperação visando o intercâmbio de informações e a realização de Programas de Educação Profissional, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e serviços tecnológicos, além da transmissão de conhecimentos científicos e tecnológicos.