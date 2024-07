“Um sucesso”, diz secretário sobre parceria entre SENAI e BYD

SENAI Bahia e a BYD Auto do Brasil assinam protocolo de intenções para cooperação em projetos nas áreas educacional, tecnológica e científica - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, ressaltou a importância da parceria firmada entre o SENAI e a BYD nesta sexta-feira, 12, que prevê a formação profissional de baianos para trabalhar na gigante chinesa.

“Isso é muito importante se soma a uma iniciativa do governo do estado que já está em curso. Já temos 500 pessoas sendo qualificadas em quatro tipos de ocupações diferentes”, disse em conversa com a imprensa em evento de oficialização da parceria.

O líder da pasta detalhou que a união entre as instituições se soma a outras iniciativas que já existem do governo do Estado para agregar as formações.

“Nós já iniciamos a primeira turma que deve terminar em agosto. Foi um programa que o Governo do Estado lançou exatamente para atender essas necessidades. Então, cada reforço que vem de política de qualificação se soma a essa iniciativa. É muito importante porque você abre a expectativa de quase 10 mil pessoas a serem contratadas no pico da companhia”, detalhou.

“Eu acho que é um sucesso muito importante e se soma às iniciativas que o governo do estado”, ressaltou.

Parceria

O SENAI Bahia e a BYD Auto do Brasil assinam na manhã desta sexta na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), um protocolo de intenções para cooperação em projetos nas áreas educacional, tecnológica e científica.

No evento será assinado ainda um contrato de formalização da primeira ação da parceria entre as organizações, voltada para a formação de 160 pessoas no curso de Aperfeiçoamento em Operação Automotiva.



A reunião conta com as presenças secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ângelo Almeida, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI),diretor regional do SENAI Bahia, Evandro Mazo, entre outra autoridades.