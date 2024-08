Partidos se dividem entre José Ronaldo e Zé Neto em Feira de Santana

Candidatos formam amplas coligações em Feira - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados | Margarida Neide | Ag. A Tarde

José Ronaldo (União Brasil) e Zé Neto (PT) oficializarão na próxima semana seus nomes na disputa pela prefeitura de Feira de Santana, segunda maior cidade do Bahia. Em um cenário com poucos candidatos, as duas candidaturas conseguiram equilibrar o número de partidos nas suas coligações.

Na tentativa de emplacar o quinto mandato como prefeito, Zé Ronaldo contará com 12 partidos ao seu lado. Além do União Brasil, sua sigla, e do PSDB, do vice Pablo Roberto, a coligação terá as seguintes legendas: União Brasil, PSDB, Cidadania, Mobiliza, PL, PDT, Republicanos, Democracia Cristã, Solidariedade, PMB, PRD e PRTB. Sua convenção acontecerá no dia 30 deste mês.

Zé Neto, que tirou licença do mandato de deputado federal para mergulhar na campanha, também terá 12 partidos na sua coligação. O posto de vice, entretanto, continua indefinido. Além do PT, o parlamentar vai marchar com PV, PCdoB, PSD, PSB, Avante, PP, Rede, Psol, Agir e Podemos. A convenção do petista está marcada para acontecer no dia 3 de agosto.

Além de José Ronaldo e Zé Neto, a eleição para a prefeitura de Feira também deve ter Carlos Medeiros, do Novo, como candidato. O primeiro turno do pleito será realizado no dia 6 de outubro.