Prefeitura de Ilhéus firma contrato milionário para abrigos em pontos

Contratação milionária consta no Diário Oficial - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cinco meses para o fim do governo, a prefeitura de Ilhéus, sob comando de Alexandre Marão (PSD), firmou um contrato milionário com uma empresa de fabricação de estruturas metálicas para a instalação de abrigos nos pontos de ônibus.

A contemplada da vez, conforme consta no Diário Oficial do Município (DOM), é a empresa KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTD. O empreendimento vai embolsar quase R$ 6 milhões com o serviço, com vigência de 12 meses. O contrato foi firmado no último dia 5 de julho e custou para os cofres públicos R$ 5.960.820,00.

A contratação milionária, no entanto, não deve solucionar os problemas da população da cidade, conhecida como o coração do cacau. Isso porque, os pontos de ônibus fixados na zona norte e sul, as estruturas estão deteriorando e parte da estrutura metálica da cobertura cedeu na última quarta-feira, 18.

| Foto: Júlio Gomes | Pimenta Blog

Mesmo com as estruturas deterioradas, o equipamento continua servindo como ponto de parada de ônibus tanto convencional como intermunicipal, que faz a linha Ilhéus-Itabuna.



“A estrutura [dos pontos de ônibus] é precária ou simplesmente não existe mais nos bairros da zona norte aqui da cidade”, disse um morador.

Às pressas, o governo Marão (PSD)chegou a inaugurar novos pontos de ônibus para mitigar o problema em dezembro do ano passado. Contudo, a dimensão dos bancos da estrutura se tornou “um transtorno”. Para evitar críticas, a gestão nem sequer publicou a novidade nas suas redes oficiais.

| Foto: Reprodução

Há quatros anos, ainda como candidato à cadeira do Executivo, Marão firmou o compromisso com a população de “tornar mais atrativo o sistema público de transportes de ônibus por meio de ações que agreguem mais conforto, regularidade e agilidade às viagens cotidianas”. O ato consta no plano de governo do pessedista, publicado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2019.