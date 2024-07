Jogo eleitoral em Ilhéus começa a ganhar forma; veja o cenário

Pré-candidatos montam estratégias em Ilhéus - Foto: Divulgação | Reprodução | Redes Sociais

Terra do cacau, Ilhéus começa a se preparar para mais uma eleição municipal. Em jogo está a sucessão de Mário Alexandre (PSD), Marão, que encerra seu segundo mandato em dezembro deste ano. Até o momento, o seu escolhido, Bento Lima (PSD), tem encontrado dificuldades para encontrar um vice para a chapa.

Na tentativa de reverter a rejeição de Bento, Marão tem prometido, nos bastidores, atuar de forma intensa para emplacar o ex-secretário de Gestão do município. A tentativa de atrair Adélia Pinheiro (PT) para a chapa majoritária foi frustrada, já que a petista já mostrou que não vai recuar.

Aposta do governo do Estado e do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), Adélia conta com PCdoB e PV, que formam com o PT a federação Brasil da Esperança, e da federação Psol-Rede. A ex-secretária estadual de Educação, que descartou compor como vice de Bento, já tem em mente o nome para a sua chapa.

De acordo com um nome próxima a Adélia, a ideia é que a indicação da vice de Adélia, que deve ser uma mulher, fique com o PCdoB ou o PV. A campanha da pré-candidata pensa que uma chapa competitiva 100% feminina conseguirá se apresentar como uma novidade na disputa pela prefeitura. Ilhéus se tornou uma das prioridades do PT para as eleições de outubro, assim como Camaçari, Barreiras, Feira de Santana e Vitória da Conquista

Atual vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão (PSB) avançou nas negociações para fechar sua chapa após romper com Marão, a quem acusa de não ter cumprido um acordo de apoio à sua candidatura. A expectativa, segundo nomes ligados ao socialista, é que o vereador Jerbson Moraes, atualmente no Solidariedade, retire o seu nome da disputa para ser sacramentado como vice nos próximos dias.

Quem também está próximo de sacramentar o companheiro de chapa é o pré-candidato Valderico Júnior (União Brasil). Ex-prefeito da cidade, Jabes Ribeiro (PP) recuou da tentativa de voltar ao Executivo do município, e deve indicar seu aliado, Cacá Colchões (PP), como vice, após não chegar a um acordo com o postulante do União Brasil.

Valderico ainda conta com a possibilidade de apoio de Augustão, que deixou o PT após ter seu nome preterido para Adélia Pinheiro, e se filiou ao PDT com o objetivo de lançar seu nome à sucessão de Marão. Nos bastidores, de acordo com uma fonte ligada ao grupo de oposição, o vereador pedetista admite que pode desistir do projeto para garantir a unidae do bloco contra Bento. Os opositores também acreditam que os partidos ligados ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) devem chegar a um consenso em torno de uma única candidatura.