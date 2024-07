Ilhéus: Marão estuda 'estratégia de guerra' para impulsionar aliado

Bento Lima é a aposta de Marão para o pleito - Foto: Reprodução | Instagram

Prestes a encerrar o mandato como prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), conhecido popularmente como Marão, tem dito a aliados nos bastidores que deve montar uma estratégia de guerra para evitar uma derrota do seu escolhido para a sucessão, Bento Lima (PSD).

A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas com aliados do prefeito. Segundo um dos nomes ouvidos, Marão tem afirmado que entende o cenário difícil, comprovado em levantamentos internos, e que precisará 'ir às ruas' para reverter o quadro.

O entendimento de outras pessoas ligadas ao prefeito é que a passagem de Bento pela Secretaria de Gestão, marcada pelo perfil 'chato' e controlador de finanças, tem feito com que alguns aliados ainda avaliem um possível apoio à sua pré-candidatura.

Marão também tem encontrado dificuldades para emplacar um vice para seu escolhido. As primeiras opções pensadas recusaram a composição de chapa encabeçada por Bento, e declararam que a aliança só seria concretizada se o ex-secretário fosse para o posto de vice.

Bento não deverá contar com o apoio do núcleo duro do governo do Estado, que deve apoiar a candidatura de Adélia Pinheiro, aposta do PT para o município.