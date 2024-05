Ilhéus: aliados apostam em vitória fácil de Adélia e apoio do PSD | A TARDE

Aliados do governador Jerônimo Rodrigues (PT) apostam em uma vitória tranquila da ex-secretária estadual de Educação, Adélia Pinheiro (PT), na disputa pela prefeitura de Ilhéus nas eleições outubro. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE em conversas com membros do governo.

>> PT elege 6 prioridades na Bahia para eleições de 2024; saiba cidades

Pré-candidato escolhido pelo prefeito Marão (PSD) para tentar a sucessão municipal, Bento Lima (PSD) é apontado pela cúpula governista como um nome sem 'apelo', diferente da avaliação feita sobre Adélia, que empolgou a base e os petistas. O entendimento é que com o avanço da pré-candidatura da ex-secretária, o PSD reconsidere a candidatura.

"Ela deve ganhar sem nenhuma dificuldade lá", disse em condição de anonimato.

Existe a expectativa, de acordo com outro nome ligado ao governo, que Marão e o PSD possam aderir à pré-candidatura de Adélia até junho. Ainda segundo a mesma fonte, era esperado que o senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD, tentasse interferir no processo para garantir Bento na disputa, movimento agora tratado pelo governo como improvável diante da rejeição do atual prefeito.

Adélia deixou a Secretaria Estadual de Educação em abril, com o objetivo de se dedicar ao projeto em Ilhéus. A ex-secretária petista conta com o aval do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), além do apoio do senador Rui Costa.

A petista também apareceu na lista de prioridades do PT nacional para as eleições de outubro, ao lado de nomes como Tito (Barreiras), Luiz Caetano (Camaçari), Waldenor Pereira (Vitória da Conquista) e Zé Neto (Feira de Santana).

