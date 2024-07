PSB rompe oficialmente com Marão em Ilhéus

Bebeto é pré-candidato a prefeito de Ilhéus - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O PSB desembarcou oficialmente da base do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), conhecido popularmente como Marão, em comunicado divulgado no sábado, 6. A legenda tem o atual vice-prefeito, Bebeto Galvão, como pré-candidato à sucessão.

Na carta, a legenda socialista ressalta que a saída da gestão se deu por conta do interesse em manter o nome de Bebeto na disputa. O partido ainda mencionou a contribuição para a administração municipal, com a ocupação de secretarias como Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

"Esta decisão foi tomada após um cuidadoso processo de avaliação interna e em respeito ao compromisso que temos com a nossa cidade e os nossos cidadãos", diz trecho do comunicado.

"A saída do PSB do governo se dá em virtude de traçarmos outro caminho político, a pré-candidatura à Prefeito de Ilhéus do companheiro Bebeto Galvão", ressaltou o PSB em nota.

Bebeto, que também é suplente do senador Jaques Wagner (PT), lançou sua pré-candidatura a prefeito no mês de maio. Já o prefeito Marão terá Bento Lima (PSD) como nome do grupo para sua sucessão.