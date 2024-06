Após romper com Marão, Bebeto Galvão pode ser vice de Adélia | A TARDE

Atual vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão (PSB) passou a ter o nome ventilado para o mesmo posto na chapa encabeçada pela petista Adélia Pinheiro. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.

Bebeto, que já lançou sua pré-candidatura a prefeito no último mês, é vice do prefeito Marão (PSD), em uma chapa montada em 2020, após uma aliança com o gestor. Por ter ficado no cargo por apenas quatro anos, o político socialista pode ser reeleito, ainda que em outra chapa.

Dentro da pré-campanha de Adélia, de acordo com um dos nomes ligados ao núcleo petista, o entendimento é de que Bebeto lançou o nome apenas para fazer um gesto e compor uma chapa. Um recuo para apoiar Bento Lima (PSD), indicado por Marão para a sua sucessão, é completamente descartado.

Ex-secretária de Educação da Bahia, Adélia Pinheiro é uma das principais apostas do PT para as eleições de outubro no estado. Sua pré-candidatura conta com apoios de peso dentro da legenda, como o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o senador Jaques Wagner (PT), de quem Bebeto é primeiro suplente no Congresso.

