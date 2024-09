Aleluia recebe quinta maior doação do país de empresário bolsonarista

O valor foi aportado pelo empresário Luiz Lopes Mendonça Filho, presidente do Grupo LM - Foto: Vinicius Portugal/Portal MASSA!

O vereador de Salvador, Alexandre Aleluia (PL), recebeu uma doação de pessoa física no valor de R$500 mil, a quinta maior desse tipo no país registrada até agora, segundo dados do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (Divulgacand) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O valor foi aportado pelo empresário Luiz Lopes Mendonça Filho, presidente do Grupo LM, que possui as empresas LM Transportes, Bravo Caminhões e Ônibus e a Santo Antônio Patrimonial em seu leque. Mendonça é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como Aleluia.

Além do valor doado pelo empresário, Aleluia recebeu outras duas doações de pessoa física: R$15 mil destinados por ele mesmo e R$10 mil pelo pai, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia.



Com os valores, o vereador chega perto de atingir o teto do limite de gastos para a campanha proporcional, que é de pouco mais de R$586,9 mil.