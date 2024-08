CMS: veja lista de vereadores que 'empobreceram' em Salvador

Dados contas no site Divulgacand, no TSE - Foto: Reprodução | CMS

Parte dos vereadores de Salvador, que tentam mais um mandato na Câmara Municipal de Salvador (CMS), alegam que “empobreceram” ao longo dos seus quatro anos da legislatura, como consta na declaração de bens registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Apesar de ser o parlamentar mais rico, o vereador Alfredo Mangueira (Republicanos) apresentou uma redução no patrimônio de R$ 2,2 milhões, em comparação com o ano de 2020. Atualmente, o edil acumula R$ 5.129.600,00, entre fazendas em Sergipe, casa na Ilha e em Alphaville, bairro de alto padrão de Salvador, e carros.

Na sequência, aparece entre os vereadores que “empobreceram” os seguintes nomes: Alexandre Aleluia (PL); Daniel Alves (PSDB); Dr. José Antônio (PRD); Duda Sanches (União Brasil); Fábio Souza (PRD); Hélio Ferreira (PCdoB); Ireuda Silva (Republicanos); Arnando Lessa (PT); Randerson Leal (Podemos); Marta Rodrigues (PT) e Maurício Trindade (PP).

Veja os valores dos bens declarados em 2020 e 2024:

Alexandre Aleluia (PL)

Em 2020: R$ 1.143.746,99

Em 2024: R$ 866.771,74

Arnando Lessa (PT)

Em 2020: R$ 626 mil

Em 2024: R$ 535.000,00

Daniel Alves (PSDB)

Em 2020: R$ 737.965,64

Em 2024: R$ 221.316,70

Dr José Antônio (PRD)

Em 2020: R$ 22.000,00

Em 2024: Não há bens a declarar

Duda Sanches (União Brasil)

Em 2020: R$ 849.841,22

Em 2024: R$ 487.675,88

Fábio Souza (PRD)

Em 2020: R$ 296.400

Em 2024: R$ 179.825,56

Hélio Ferreira (PCdoB)

Em 2020: R$ 889.174,57

Em 2024: R$ 691.500,00

Ireuda Silva (Republicanos)

Em 2020: R$ 241.442,48

Em 2024: R$ 210.000,00

Maurício Trindade (PP)

Em 2020: R$ 1.207.133,59

Em 2024: R$ 507.883,93

Marta Rodrigues (PT)

Em 2020: R$ 71.373,27

Em 2024: R$ 70.889,72

Randerson Leal (Podemos)

Em 2020: R$ 431.541,90

Em 2024: R$ 318.109,41

Os que “enriqueceram”

Em contrapartida, os demais vereadores viram o seu patrimônio crescer e até mesmo dobrar em mais de 100%, como expõe os dados dispostos no site DivulgaCand, hospedado no TSE. Entre os vereadores que mais enriqueceu no quadriênio está o presidente da Casa Legislativa, Carlos Muniz (PSDB), que saltou de R$ 1.331.585,09, em 2020, para R$ 2.946.510,02 em 2024.

Dois parlamentares optaram por não declarar seus bens à Justiça Eleitoral, assim como em 2020, quando concorreram pela primeira vez, são eles: Átila do Congo (PMB) e Roberta Caires (PDT).

A não inclusão dos bens no sistema da Corte não é ilegal, mas dificulta a transparência sobre o patrimônio do candidato.

Veja os valores declarados em 2020 a 2024

Anderson Ninho (PDT)

Em 2020: R$ 5 mil

Em 2024: 351.946,00

Andre Fraga (PV)

Em 2020: Sem bens

Em 2024: R$ 448.103,58

Augusto Vasconcelos (PCdoB)

Em 2020: R$ 584 mil

Em 2024: R$ 997.700,00

Carlos Muniz (PSDB)

Em 2020: R$ 1.331.585,09

Em 2024: R$ 2.946.510,02

Carolino (DC)

Em 2020: R$ 589.500

Em 2024: R$ 179.780,41

Cátia Rodrigues (União Brasil)



Em 2020: R$ 378.913,45

Em 2024: R$ 524.687,50

Claudio Tinoco (União Brasil)

Em 2020: R$ 180.686,75

Em 2024: R$ 214.978,29

Cris Correia (PSDB)

Em 2020: R$ 250.000,00

Em 2024: R$ 370.000,00

Débora Santana (PDT)

Em 2020: R$ 677.000,00

Em 2024: R$ 963.234,81

George, O Gordinho da Favela (PP)

Em 2020: Sem bens

Em 2024: R$ 44.206,59

Isnard Araújo (PL)

Em 2020: R$ 131.000,00

Em 2024: R$ 150.000,00

Joceval Rodrigues (MDB)

Em 2020: R$ 250.800,91



Em 2024: R$ 370.999,75

Júlio Santos (Republicanos)

Em 2020: R$ 4.349,94



Em 2024: R$ 131.600,88

Kiki Bispo (União Brasil)

Em 2020: R$ 350.000,00

Em 2024: R$ 500.000,00

Laina Crisóstomo (PSOL)

Em 2020: R$ 19.200,00

Em 2024: R$ 465.900,00

Leandro Guerrilha (Republicanos)

Em 2020: R$ 590.000,00

Em 2024: R$ 1.900.000,00

Luiz Carlos (Republicanos)

Em 2020: R$ 194.000,00

Em 2024: R$ 247.585,90

Marcelle Moraes (União Brasil)

Em 2020: R$ 127.006,47

Em 2024: R$ 415.000,00

Marcelo Maia (DC)

Em 2020: Sem bens

Em 2024: R$ 906.057,97

Paula Magalhães Jr. (União Brasil)

Em 2020: R$ 743.564,53

Em 2024: R$ 1.791.696,50

Ricardo Almeida (DC)

Em 2020: R$ 1.025.847,61

Em 2024: R$ 1.340.000,00

Sabá (DC)

Em 2020: R$ 46.660,80

Em 2024: R$ 83.956,52

Sandro Bahiense (PP)

Em 2020: Sem bens

Em 2024: R$ 1.455.374,96

Sidinho (PP)

Em 2020: R$ 1.075.000,00

Em 2024: R$ R$ 1.455.374,96

Silvio Humberto (PSB)

Em 2020: R$ 993.948,00

Em 2024: R$ 1.065.000,00

Suíca (PT)

Em 2020: 307.937,04

Em 2024: R$ 728.245,44

Téo Senna (PSDB)

Em 2020: R$ 854.207,52

Em 2024: R$ 1.399.640,19

Tiago Ferreira (PT)

Em 2020: R$ 90.684,53

Em 2024: R$ 234.152,07