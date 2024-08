Famosos disputam cadeiras na Câmara de Salvador; veja a lista

Partidos apostam em estrelas para as eleições - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Luciano da Matta | AG. A TARDE

Uma lista formada por candidatos famosos vai disputar as 43 cadeiras da Câmara Municipal de Salvador nas eleições de outubro. Entre os nomes já confirmados, estão artistas do pagode baiano, ex-atletas e apresentadores.

A cantora Alana Santos Ramos, conhecida popularmente conhecida como 'A Dama', teve sua candidatura a vereadora da capital baiana homologada na convenção do União Brasil, seu partido, na última quinta-feira, 25. É a primeira vez que a artista vai testar seu nome na urna.



Também do 'pagodão', o cantor Oh Polêmico será candidato pelo Democracia Cristã (DC). A negociação com o artista se deu ainda em 2022, na reta final da eleição para o governo da Bahia. O pagodeiro ainda não se manifestou nas redes sociais, mas seu nome já consta na ata de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O DC também terá Reinaldo, ex-vocalista do grupo Terra Samba, como candidato.

O PP é o partido com mais candidaturas 'ilustres' registradas até o momento. Torcedor símbolo do Esporte Clube Bahia, Binha de São Caetano será um dos postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal. Os progressistas ainda contarão com os jornalistas Jorge Araújo e Anna Valéria, rostos conhecidos da televisão, e Zé Carlos, campeão brasileiro pelo Tricolor de Aço em 1988.

Também ídolo do Tricolor, Beijoca é a única personalidade candidata pelo Republicanos, que hoje conta com uma das maiores bancadas da Casa.

Ex-vereadora e bailarina, Leo Kret tentará voltar à Câmara Municipal pelo PDT. Ela é a única 'estrela' a tentar uma cadeira na CMS pela sigla trabalhista no pleito de outubro. A artista foi vereadora da capital baiana entre 2009 e 2012.

Conhecido por levantar a bandeira dos direitos da comunidade LGBTQIAP+ dentro do futebol, Fabety do Povão será postulante a uma vaga na CMS pelo recém-fundado PRD.

Alexandre Tchaca, como é conhecido o policial militar e influenciador Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, também teve sua candidatura homologada pela Federação PSDB/Cidadania. Ele chegou a ter o pedido de prisão deflagrado em maio deste ano por usar as redes sociais para divulgar propaganda político-partidária.

Apesar de outros nomes ilustres aparecerem entre os cotados, a lista conta apenas com as candidaturas famosas já registradas e deverá sofrer alterações com as próximas convenções partidárias.