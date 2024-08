Três rifeiros tentarão 'sorte' de se eleger vereadores em Salvador

Candidatos ainda constam no sistema do TRE no aguardo de julgamento da situação da candidatura - Foto: Divulgação/TRE

A campanha oficial pelas 43 vagas de vereador de Salvador começa nesta sexta-feira, 16. Com todas as candidaturas homologadas, há uma queda em nomes com termos associados a religiões, e os famosos que se aventuram na política.

No entanto, o Portal A TARDE traz também a presença de nomes ligados à prática de rifas, que tentarão a "sorte" nas eleições deste ano.

A profissão de rifeiro se tornou algo comum em Salvador há muito tempo, em especial durante a pandemia da Covid-19. Apesar da popularidade, a profissão, que se intensificou de forma online, tem se mostrado um tanto quanto perigosa na capital baiana, desde que muitos dos "profissionais" do ramo passaram a ser vítimas constantes de homicídios.

Em consulta ao Divulga Cand, site de registro e divulgação de candidaturas do Tribunal Regonal Eleitoral (TRE), há o registro de três candidatos com o termo "rifas" no nome de urna.



São eles:

Beto Rifas

Gilberto Silva do Nascimento, o "Beto Rifas", é candidato pelo Partido Da Mulher Brasileira - PMB. Beto disputou uma vaga na Câmara Municipal de Salvador (CMS) em 2020 e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2022, ambas sem sucesso.

Beto declarou um total de R$ 405.000,00 em bens. Entre eles está um terreno localizado em Pirajá, de R$ 60.000,00; um terreno localizado na Ilha, de R$ 30.000,00; uma casa avaliada em R$ 300.000,00 e uma moto Yamaha de R$ 15.000,00.

Deca Rifas

Ederson Nascimento da Silva, o "Deca Rifas", é candidato pelo Partido Da Social Democracia Brasileira - PSDB e está em sua primeira eleição.

Deca declarou um patrimônio milionário, em R$ 1.009.800,00, sendo ele um prédio residencial com quatro apartamentos, cobertura e garagem, no bairro Pau da Lima, no valor de R$ 900.000,00; um veículo automotor modelo Onix Premier 2022, no valor de R$ 90.000,00; uma moto CG160 Honda 2023 de R$ 17.000,00 e dinheiro em espécie no valor de R$ 2.800,00.

Mazinho Rifas

Edmar Rocha Silva, o "Mazinho Rifas", é candidato pelo Cidadania e tenta uma vaga na CMS pela tereira vez. Ele disputou também em 2016 e 2020, ambas sem sucesso.

Mazinho declarou R$ 683.346,00 em patrimônio. Destacam-se apartamentos, carros, moto e um prédio residêncial, além de dois reboques com carrocinha.