Em meio a imbróglio, Marçal diz que “nunca precisou” de Bolsonaro

A troca de farpas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), vem se intensificando. O postulante à cadeira do Executivo da capital paulista afirmou nesta segunda-feira, 26, que “nunca pediu” para que o ex-mandatário fosse o seu cabo eleitoral.

“Ele tem respeito por mim, e eu tenho respeito por ele. Ele não está se afastando da minha campanha porque ele nunca teve na minha campanha, eu nunca pedi para ele ser nada”, disse o coach nesta segunda-feira, 26.

Marçal ainda expôs, durante a sabatina da CNN Brasil, que o liberal chegou a confidenciar que a gestão da maior capital do Brasil cairia em seu “colo”.

“Ele chegou a dizer algumas vezes que a prefeitura ia cair no meu colo, que eu só precisava não atrapalhar. Obrigado, capitão, recebi essa medalha sua e nunca te pedi nada, diferente do Nunes […]”, reiterou.

O candidato do PRTB, considerado como o novo “Bolsonaro”, esperava que o antigo chefe do Executivo abraçasse a sua campanha em detrimento de Ricardo Nunes (MDB), com quem rivaliza na corrida eleitoral. O ex-presidente, no entanto, preferiu continuar seguindo com o apoio ao atual prefeito de São Paulo, como prometido em fevereiro deste ano.

Bolsonaro chegou até a elogiar a conduta de Marçal, na última semana, em entrevista à imprensa. Na ocasião, ele afirmou que o pretendente “fala muito bem” e é uma “figura nova”.

A relação dos dois começou a azedar após o ex-chefe do Executivo federal encarar a candidatura de coach como uma ameaça devido à migração de uma ala bolsonarista que começou a apoiar o influenciador digital.