Bolsonaro e Pablo Marçal batem boca em publicação no Instagram

Coach tenta flertar com Bolsonaro, mas toma invertida

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discutiu e o coach Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, protagonizaram um desentendimento em uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira, 22.

Bolsonaro havia divulgado dados sobre investimentos no setor ferroviário durante sua gestão. Marçal então respondeu lembrando de uma frase do ex-chefe do Palácio do Planalto. "Para cima deles, capitão. Como você disse: eles vão sentir saudades de nós”, escreveu Marçal, que recebeu uma resposta irônica de Bolsonaro.

"Nós? Um abraço", respondeu Bolsonaro. Na sequência, Marçal reagiu à resposta com um longo desabafo. O candidato ainda revelou ter doado R$ 100 mil para a campanha do ex-presidente da República.

"Coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente, te ajudei nas estratégias digitais, fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da PF por te ajudar. Se não existe nós, seja mais claro", disse em trecho do desabafo.

Marçal tem buscado se aproximar do eleitor bolsonarista em São Paulo, mesmo com o PL, partido de Bolsonaro, apoiando o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). O líder de direita chegou a flertar com o candidato nas últimas semanas, mas recuou e reforçou que continua ao lado do gestor da maior cidade do país.