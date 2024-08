Clã Bolsonaro se irrita com Nunes após vídeo com algoz

Bolsonaro teria ficado irritado com vídeo de Nunes - Foto: Reprodução | Alesp

O clã liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encarou de forma negativa a aparição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ao lado da ex-deputada federal Joice Hasselmann, algoz da família. A informação é do jornal O Globo.

Joice, que é candidata a uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, foi eleita deputada federal em 2018 pelo extinto PSL, que elegeu Bolsonaro presidente na época. A relação, entretanto, acabou ainda no primeiro ano de governo, em 2019, quando a parlamentar se uniu a uma ala do partido. No vídeo, o prefeito, que tenta a reeleição, pede votos para a postulante.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, subiu o tom após o episódio e disse que Nunes "cavou a própria cova".

"É inacreditável como Nunes cava a própria sepultura ao apoiar a maior traidora do bolsonarismo. Ele tem o apoio do PL, mas falha nos acenos, nessa tentativa de se posicionar ao centro. É nesse vácuo que Pablo Marçal (PRTB) tem crescido, por se alinhar com o eleitorado fiel aos nossos valores", disparou.

O vice de Nunes na chapa, Ricardo Mello, do PL, é um aceno do prefeito ao eleitor conservador de direito.