Jerônimo sanciona 13 de agosto como Dia de Santa Dulce dos Pobres

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou nesta quarta-feira, 14, a lei que institui o 13 de agosto, a cada ano, como o Dia de Santa Dulce dos Pobres, a ser comemorado em todo o estado da Bahia.

A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na última terça, 13, enquanto milhares de devotos de Santa Dulce já festejavam a data na Península de Itapagipe, nas proximidades da sede das Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid).

Apesar da sanção, o dia 13 de agosto não se transforma em feriado, sendo apenas uma data comemorativa comum.

Quem foi Santa Dulce

Nascida em 1914 em Salvador, Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes se tornou freira aos 19 anos de idade, em um dia 13 de agosto, passando a ser conhecida como Irmã Dulce.

Durante a maior parte de sua vida, Irmã Dulce se dedicou à caridade, sempre voltada ao atendimento das necessidades às pessoas mais pobres de Salvador.

Com base nisso, ela fundou em 1959 as Obras Sociais de Irmã Dulce, atendendo à população menos abastada da cidade. Hoje, a Osid é uma das principais instituições filantrópicas de saúde do país.

Em 2019, após o reconhecimento, por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, de dois milagres que teriam sido realizados pela freira baiana, ela foi canonizada pelo Papa Francisco, sendo reconhecida como Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil.