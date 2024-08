Jerônimo comemora avanços na Educação da Bahia: "Vamos chegar lá"

Governador Jerônimo Rodrigues com estudantes da rede estadual - Foto: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comemorou os resultados da Bahia no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), nesta quarta-feira, 14.

“Vamos continuar trabalhando para a Bahia evoluir cada vez mais. Educação é prioridade máxima do Governo do Estado. Temos que estar de mãos dadas com as famílias, estudantes, professores e todos os profissionais que fazem o dia-a-dia da educação pública na Bahia, assim como as prefeituras e secretarias municipais de educação", disse Jerônimo.

Os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) confirmam que a Bahia avançou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede o desempenho dos estudantes em exames de larga escala. Em 2023, a Bahia registrou um índice de 3,7, enquanto em 2021 foi 3,5 e, em 2019, alcançou 3,2, com relação ao desempenho dos colégios de ensino médio estadual. O estado saiu da vigésima segunda para a décima oitava posição nacional.

“O caminho é longo e ainda tem muita coisa a ser feita. Com muito trabalho, vamos chegar lá. É o futuro sendo construído agora”, declarou Jerônimo.