Jerônimo pede autorização para novo empréstimo de R$ 150 milhões

Governador deve somar R$ 6,52 bilhões em recursos de empréstimos nos 20 primeiros meses de mandato - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) solicitou nesta terça-feira, 13, à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a autorização para um novo pedido de empréstimo, desta vez de R$ 150 milhões, a serem adquiridos junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

O crédito deve ser contratado no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), com os recursos sendo destinados para projetos de infraestrutura urbana, de infraestrutura hídrica e de mobilidade urbana.

Esse é o oitavo empréstimo pedido pelo governo Jerônimo desde o primeiro dia de mandato, em 1º de janeiro de 2023. No total, as solicitações de crédito da atual gestão estadual somam R$ 4,34 bilhões.

Um outro pedido de empréstimo, no valor de 400 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,18 bilhões), aprovado durante a gestão do ex-governador Rui Costa (PT) em 2015, também foi aproveitado pelo governo Jerônimo, fazendo com que a soma dos créditos alcance cerca de R$ 6,52 bilhões.

A autorização para o empréstimo de R$ 150 milhões junto à Caixa Econômica deverá ser votado pela Alba nas próximas semanas, junto a uma outra solicitação de crédito, no valor de R$ 253 milhões, a ser contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para sustentar o programa Sertão Vivo.