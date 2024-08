Jerônimo aumenta auxílio permanência do ‘Mais Futuro’; veja valores

Governador assinou decreto na noite desta segunda-feira - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou o aumento do valor concedido a estudantes de ensino superior inscritos no programa “Mais Futuro”, a título de auxílio permanência. O reajuste pelo gestor estadual na noite desta segunda-feira, 12, e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça, 13.

Com o decreto, o valor recebido pelos estudantes do chamado “perfil Básico”, voltado para aqueles que estudam em universidades nas proximidades do lugar em que moram, passa de R$ 300 para R$ 400; enquanto os do “perfil Moradia”, que estão matriculados em instituições distantes pelo menos 100 km de suas cidades, tiveram seus auxílios ampliados de R$ 600 para R$ 800.

A publicação assinada por Jerônimo e pela secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, ainda estabelece uma terceira opção de auxílio, chamado de “perfil Complementar”, voltado para estudantes que já recebem outro tipo de benefício vinculado ao sustento do Ensino Superior.

O “perfil Complementar” pagaria a diferença entre o valor do “Mais Futuro” adequado para o estudante e a quantia já recebida pelo aluno referente ao outro benefício.

No evento em que assinou o decreto, Jerônimo reconheceu a carência de políticas públicas voltadas para a juventude e se comprometeu em ampliar o apoio do governo do estado para os estudantes.

“Se a gente não construir agora, a gente fica pendente e dependente de quem faz a política da juventude. Aquele todo discurso de que nós não temos responsabilidade e que a gente não sabe fazer a coisa, tudo isso são construções sociais. A gente vive isso depois de 17 anos com os governos Wagner, Rui e agora Jerônimo, de questionar com proposição”, disse o governador.