Jerônimo coloca juventude no centro das políticas públicas da Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) questionou nesta segunda-feira, 12, as frases clichês que classificam as crianças e jovens como o “futuro do país”. Em discurso, o petista defendeu a necessidade da juventude adotar uma postura de independência e se transformar em protagonista da sua própria história.

“A sensação verdadeira é que sempre colocaram na gente, no sentido da juventude, da adolescência e da criança, a idade que nós tivéssemos, como sendo algo para o futuro. Como se fosse assim, não é agora. E o nosso protagonismo ficava no escuro, e a gente acreditou nisso. [...]. Juventude não é coisa do futuro”, disse o petista.

O chefe do Executivo estadual, que assina nesta noite uma série de atos voltados para o Agosto das Juventudes, na Biblioteca Central da Bahia, nos Barris, ainda reconheceu a carência de políticas públicas voltada para o público e se comprometeu em efetivá-la.



“Se a gente não construir agora, a gente fica pendente e dependente de quem faz a política da juventude. Aquele todo discurso de que nós não temos responsabilidade e que a gente não sabe fazer a coisa, tudo isso são construções sociais. A gente vive isso depois de 17 anos com os governos Wagner, Rui e agora Jerônimo, de questionar com proposição”, complementou o gestor estadual.

E emendou: “Nós temos que cuidar para que a juventude possa ter direito a sua integridade das políticas públicas”.

O gestor estadual, que busca concretizar o que prometeu nas eleições passadas, autorizou a constituição do Comitê Institucional de Juventude do Estado (Coijuve). Além disso, ele também sancionou a Lei do Programa Agente Jovem Ambiental e assinou o decreto que reajusta os valores do Auxílio Permanência, do programa Mais Futuro.

O petista ainda enviará à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a lei que institui os programas de incentivo à habilitação CNH da Gente e CNH na Escola, para análise dos deputados estaduais.