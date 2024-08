Jerônimo pede "unidade" para resolver impasse em Juazeiro

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Vista como um ponto-chave para a base governista nas eleições municipais, a cidade de Juazeiro é cenário de um impasse.

Com a confirmação da candidatura de Roberto Carlos (PV) e de Isaac Carvalho (PT), a Federação composta pelos dois partidos e pelo PCdoB esbarra na legislação eleitoral, que pontua que toda federçaão deve se comportar como uma única legenda.

A falta de consenso acabou afastando o ex-prefeito da cidade, Joseph Bandeira, que tencionava ser o candidato da base e foi preterido pela manutenção da candidatura de Isaac. Com isso, Joseph irá apoiar a reeleição de Suzana Ramos (PSDB) que sairá com Vitória Bandeira, filha do ex-prefeito, como vice.

Esse movimento voltou a deixar o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e fazer o cacique pedir pela unidade na base para o próximo pleito.

"Juazeiro foi um dos últimos municípios que aguardamos fechar e quero agradecer aos partidos políticos que fizeram esse gesto. O pedido do governador sempre foi por unidade na Bahia e lá tivemos essa dificuldade. Quero muito dizer a todos que se colocaram como nome que nós precisamos unificar para cuidar de Juazeiro, que é uma capital ali da região Norte e importante para todos os municípios por ali.", pontuou.

"Em Juazeiro sempre soubemos qual era a origem de Joseph, que sempre teve o DNA do campo da gente, fazendo uma análise de uma má gestão de uma prefeitura que não cuidou da cidade, então espero que a atitude dele, responsável como sempre foi, possa garantir que tenhamos essa participação junto da gente".