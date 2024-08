Roberto Carlos confirma candidatura e cria impasse em Juazeiro

Roberto Carlos confirma que será candidato a prefeito - Foto: Lucas Franco | AG. A TARDE

O deputado estadual Roberto Carlos (PV) oficializou, em convenção realizada nesta segunda-feira, 6, sua candidatura a prefeito de Juazeiro. Para avançar no processo, entretanto, o parlamentar precisará resolver um impasse formado na Federação Brasil da Esperança.

O PT, que também faz parte da federação, tem o ex-prefeito Isaac Carvalho como candidato. A legislação eleitoral, porém, veta duas candidaturas dentro do bloco, já que os partidos federados precisam se comportar como uma única legenda.

"Estou muito feliz e agradecido a Deus pelo apoio que recebi nesta convenção. Todos os candidatos a vereadores do PV demonstraram confiança em meu nome e ainda recebemos a confirmação do apoio do partido Podemos, que lançou 22 candidatos a vereadores, sendo o limite máximo permitido em Juazeiro", explicou o deputado, que ainda deixou o espaço para vice em aberto para que PT ou PCdoB possam indicar um nome.

"Quanto à questão do nosso vice, deixamos em aberto para que o Partido dos Trabalhadores ou o PCdoB possa indicar o nosso vice ou a nossa vice, fechando assim uma chapa que terá o apoio da população de Juazeiro, que clama por uma gestão com austeridade, determinação e, principalmente, trabalhando para os menos favorecidos", completou.

Na última semana, o também deputado estadual Zó, do PCdoB, recuou da sua candidatura a prefeito, se colocando à disposição de Andrei da Caixa, candidato do MDB ao executivo do município. O apoio do PCdoB, entretanto, não poderá ser homologado na Justiça Eleitoral, também por causa da federação.