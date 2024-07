Joseph Bandeira lança pré candidatura à prefeitura de Juazeiro

Joseph Bandeira reúne políticos do PSB, PT, PCdoB, MDB, PV, Rede e Podemos - Foto: Divulgação

O ex-prefeito e ex-deputado federal, Joseph Bandeira (PSB-BA) lançou, na noite desta sexta-feira, 12, pré-candidatura à Prefeitura de Juazeiro, Vale do São Francisco.

O evento reuniu políticos de diversos partidos como a deputada federal, Lídice da Mata (PSB), além dos estaduais Roberto Carlos (PV), Zó (PCdoB) e Fabíola Mansur (PSB). Participaram ainda do encontro, presidentes de siglas partidárias e lideranças do MDB.

Joseph defendeu a unidade da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente Lula e disse ter disposição de conversar para definir um nome de consenso, porém afirmou que se for da vontade do grupo político, vai ser o candidato em Juazeiro. Bandeira ressaltou ainda a trajetória política e a gestão feita por ele, quando a cidade foi "referência em saúde e desenvolvimento econômico".

A deputada federal Lídice da Mata, presidente do PSB, disse que Joseph representa a luta das forças democráticas de Juazeiro e disse que a base de Jerônimo precisa estabelecer os critérios para a escolha de quem vai representar o grupo nas eleições e construir a unidade. Lidice criticou ainda o uso da pesquisa eleitoral como critério único.

“Se dependesse disso, nem Wagner, nem Rui e nem Jerônimo seriam eleitos governadores”, avaliou.

A deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) expôs o orgulho de ter Joseph Bandeira no partido e afirmou que o município precisa "tirar do poder as forças do atraso para que Juazeiro retome o protagonismo".