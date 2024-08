Jerônimo desapropria área para escola de tempo integral em quilombo

Jerônimo durante visita a Feira de Santana na última quinta-feira - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) desapropriou, na última sexta-feira, 9, um terreno de 12.063,36 metros quadrados no distrito de Matinha, em Feira de Santana, em uma região quilombola. O objetivo é construir, no local, um colégio voltado para o ensino em tempo integral, a um custo de R$ 20,6 milhões.

A autorização para a construção da escola de tempo integral já havia sido assinada por Jerônimo na última quinta-feira, 8, durante cerimônia no bairro do Tomba, em Feira de Santana, quando o governador entregou a ampliação de outro colégio no município.

Na oportunidade, Jerônimo também visitou o povoado de Matinha dos Pretos, sede do distrito de Matinha, onde foi recebido pela comunidade com um samba-de-roda típico do Recôncavo da Bahia.

No total, o governo Jerônimo já inaugurou três colégios de ensino em tempo integral em Feira de Santana. A previsão é que, nos próximos anos, sejam entregues mais dois: além da escola no distrito de Matinha, também já foi autorizada a construção de outra unidade no distrito de Maria Quitéria.